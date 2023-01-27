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Советник Пушилина заявил о контратаках ВСУ на окраине Угледара мелкими группами

Советник Пушилина: ВС России закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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На окраине Угледара Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать мелкими группами. Об этом в пятницу, 27 января, заявил советник врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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Он подчеркнул, что по этим группам работает артиллерия ВС РФ. По его словам, ВСУ перебрасывают силы в Угледар с разных направлений, даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Это, по словам Кимаковского, происходит, потому что потеря Угледара для Киева станет серьезным тактическим поражением.

«Они (российские военные. — Ред.) закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — рассказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, Кимаковский пояснил, что снабжение украинских военных под Угледаром шло по трассе на Покровск, сейчас же она перерезана ВС РФ.

Ранее в этот день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские боевики стараются отсекать передовые группы ВС РФ артиллерией. Однако, по его словам, их попытки контратаки не являются интенсивными.

Тогда же врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с ВСУ. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он подчеркнул, что установление российскими силами контроля над Угледаром позволит остановить снабжение боеприпасами группировки украинских боевиков, которая обстреливает Донецк.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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