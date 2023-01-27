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Комбат ДНР раскрыл тактику ВСУ в районе Угледара

Комбат ДНР Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению ВС РФ на Угледар
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сопротивляться наступлению ВС РФ на Угледар. Об этом в пятницу, 27 января, заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

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«Под Угледаром ночь прошла без особой активности с обеих сторон, существенных изменений в ситуации нет», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские военные пытаются артиллерийским огнем с периодическими контратаками отсекать передовые группы ВС РФ. При этом, по словам комбата, эти контратаки не являются интенсивными — ВСУ действуют небольшими группами и пытаются отбить какую-либо из занятых ВС РФ позиций.

Ранее в этот день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные ведут зачистку дачных районов от националистов на южных окраинах Угледара.

В этот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

Днем ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с ВСУ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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