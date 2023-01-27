В ДНР рассказали о зачистке от ВСУ дачных районов на окраинах Угледара

Российские военные ведут зачистку дачных районов от националистов на южных окраинах Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 27 января, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Сейчас наши штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара. Битва серьезная, противник кусается», — сказал он ТАСС.

В этот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что окружение и последующее освобождение Угледара решает многие задачи. Он отметил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления.

По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте. Глава ДНР также добавил, что Угледар вскоре «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Днем ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» сказал, что полное освобождение Угледара — это вопрос времени. По его словам, город находится на господствующей высоте, что осложняет действия армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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