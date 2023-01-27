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Премьер Саксонии раскритиковал главу МИД ФРГ Бербок за слова о войне с Россией

Премьер Саксонии Кречмер призвал главу МИД ФРГ Бербок разъяснить слова о войне с Россией
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Kira Hofmann
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок разъяснений после ее слов о том, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

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«Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Кречмер газете Sächsische Zeitung.

В этот же день глава партии «АдГ» Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

Ранее 27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

По словам Захаровой, на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

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