Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта»,— написала дипломат в своем Telegram-канале 27 января.

По словам Захаровой, на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

В ответ на эти противоречивые высказывания, Захарова призвала Германию прояснить свою позицию в этом вопросе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отметил, что поставки немецких танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.