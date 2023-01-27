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В ФРГ потребовали уволить Бербок после слов о войне против России

Глава партии «АдГ» Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann
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Главу МИД ФРГ Анналену Бербок следует отправить в отставку, после того как она заявила, что страны Европы якобы «ведут войну против России». С таким требованием 27 января выступил глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

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Глава АдГ указал, что министр иностранных дел Бербок своим непрофессиональным поведением ставит под угрозу само существование Германии, пишет «Газета.Ru».

«Я призываю федерального канцлера [Олафа Шольца] <...> быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок он должен отправить в отставку», — указано в пресс-релизе АдГ.

Ранее 27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

По словам Захаровой, на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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