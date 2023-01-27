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МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта. Об этом заявили в МИД Германии в четверг, 26 января.

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Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство сделало после слов главы МИД Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». В этом же выступлении она призвала европейские страны увеличить помощь Украине.

МИД ФРГ направило ответ Der Spiegel, в котором указало, что украинский конфликт является «войной против европейского мирного порядка и международного права».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта», — говорится в заявлении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отметил, что поставки немецких танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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