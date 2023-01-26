Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2

Канада передаст Киеву четыре танка Leopard 2. Об этом в четверг, 26 января, сообщила на брифинге министр обороны Канады Анита Ананд.

«Они (танки. — Ред.) дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности», — заявила она.

По словам Ананд, число танков может быть увеличено в «координации с союзниками».

Накануне, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Берлин готов сформировать два танковых батальона, на первом этапе отправит роту из 14 танков.

Первые боевые машины, по словам главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Кроме того, о планах поставить танки Украине заявили в Польше, Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. По данным украинских СМИ, Киев может получить до 113 танков Leopard 2 от разных стран.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен указала, что отправка танков — исторически неверное решение.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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