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Замглавы Совбеза России Медведев: Украина вскоре останется без выхода к морю

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В ответ на требование киевских властей о передаче Украине в том числе подлодок зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 января заявил, что Киев вскоре останется без доступа к морю, поэтому в этом нет необходимости.

Ранее в этот день, как сообщает журнал Der Spiegel, замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у Запада истребители, боевые корабли и подводные лодки.

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В ответ на это Медведев в своем Telegram-канале написал, что требования о самолетах «хоть как-то понятно», несмотря на то что на Украине практически не осталось «нормальных» взлетных полос, а Россия закрыла небо над Украиной.

«А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза РФ также сыронизировал, что в таком случае украинским военнослужащим придется «сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine (песня группы The Beatles. — Ред.)».

Накануне, 24 января, украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова советника главы офиса Михаила Подоляка, сообщило, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением по этому поводу. Он, в частности, отметил, что это лишний раз подтверждает правильность избранного РФ пути по защите страны.

В этот же день день представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о необходимости нанесения ударов по военным складам с оружием на территории РФ и призвал поставить для этого Киеву ракеты большей дальности.

25 января Песков указал на то, что на данный момент отсутствуют возможности для дипломатического решения конфликта на Украине.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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