Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках брифинга 25 января указал на то, что на данный момент отсутствуют возможности для дипломатического решения конфликта на Украине.

«В данном случае мы можем только погрузиться в длительное размышление и моделирование ситуации, это не наша работа, давайте оставим хлеб политологам. Пока можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — ответил он на вопрос о том, откуда взяться дипломатическому решению конфликта, если со стороны РФ не поступает предложений.

Ранее, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с РФ. Высокопоставленный дипломат также указал, что чем дольше «они (украинская сторона. — Ред.) будут отказываться от переговоров, тем сложнее будет найти решение».

До этого, 20 января, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с «Известиями», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. По его мнению, переговорный процесс может начаться после того, как Запад перестанет вооружать Киев.

19 января Песков отметил, что чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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