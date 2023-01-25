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Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине
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Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине

Песков: выхода на дипломатические пути по украинскому кризису сейчас не просматривается
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках брифинга 25 января указал на то, что на данный момент отсутствуют возможности для дипломатического решения конфликта на Украине.

«В данном случае мы можем только погрузиться в длительное размышление и моделирование ситуации, это не наша работа, давайте оставим хлеб политологам. Пока можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — ответил он на вопрос о том, откуда взяться дипломатическому решению конфликта, если со стороны РФ не поступает предложений.

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Ранее, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с РФ. Высокопоставленный дипломат также указал, что чем дольше «они (украинская сторона. — Ред.) будут отказываться от переговоров, тем сложнее будет найти решение».

До этого, 20 января, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с «Известиями», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. По его мнению, переговорный процесс может начаться после того, как Запад перестанет вооружать Киев.

19 января Песков отметил, что чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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