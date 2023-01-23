Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с РФ. Об этом глава российской дипломатии сказал в понедельник, 23 января, по итогам переговоров со своей коллегой из ЮАР Надели Пандор.

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент [России Владимир Путин], не отказываемся от переговоров», — сказал он.

Министр также указал, что чем дольше «они (Украинская сторона — Ред.) будут отказываться от переговоров, тем сложнее будет найти решение».

Лавров также напомнил, что со стороны Запада неоднократно звучат заявления о том, что возобновлять переговорный процесс еще рано.

«То устами генсека НАТО [Йенса] Столтенберга, то устами представителей американской администрации или Евросоюза [на Западе] заявляют, что пока еще рано для Украины начинать договариваться», — отметил он.

Накануне экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может остановить конфликт на Украине одним звонком, так как Белый дом его, по сути, и спонсирует. Однако на сегодняшний день Вашингтон не хочет остановить этот конфликт, указал он.

20 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с «Известиями», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. По его мнению, переговорный процесс между РФ и Украиной может начаться после того, как Запад перестанет вооружать Киев.

19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 29 марта в Турции. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Таким образом, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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