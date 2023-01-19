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Сюжет:

Песков посоветовал Украине показать готовность принять требования РФ

Песков: чем раньше Украина заявит о готовности принимать требования России, тем быстрее разрешится конфликт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт на украинской территории, а народ сможет приступить к полноценному восстановлению страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января в ходе брифинга.

«В любом случае чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее всё закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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Песков уверен, что при любом раскладе требования России так или иначе будут достигнуты.

Кроме того, он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, потому что Зеленский якобы не уверен, что «президент РФ жив».

Песков подчеркнул, что Россия и Путин для нынешней Украины и Зеленского — большая проблема. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Зеленский предпочел бы, чтобы и Российской Федерации, и Путина не было. Но чем раньше украинский режим отдаст себе отчет в том, что «Россия и Путин есть и будут», тем лучше для Украины, резюмировал Песков в беседе с журналистами.

«И Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

Зеленский во время Всемирного экономического форума в городе Давос в Швейцарии усомнился в том, что Путин жив. По словам президента Украины, он не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто на самом деле стоит за решениями российской власти. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — выразил сомнения Зеленский.

17 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права.

Это заявление на следующий день прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав на важность этих принципов, при этом он обратил внимание на проблему в их толковании. Медведев сказал, что ряд из них по-разному понимается Россией и ее недружественными странами, в частности принцип самоопределения наций и принцип добросовестного исполнения международных обязательств. Зампред Совбеза РФ отметил, что в первом случае речь идет о республиках Донбасса и других бывших территориях Украины, во втором — о Минских соглашениях.

В этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность мирных переговоров с Зеленским. Министр отметил, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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