Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду, 18 января, в Telegram-канале прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что переговоры Киева и Москвы должны быть основаны на универсальных принципах международного права.

Политик отметил важность данных принципов, но указал на проблему в их толковании. По его словам, некоторые из них по-разному понимаются Россией и враждебными ей странами, в частности принцип самоопределения наций и принцип добросовестного исполнения международных обязательств. Медведев уточняет, что в первом случае речь идет о республиках Донбасса и других бывших территориях Украины, во втором — о Минских соглашениях.

«Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание или как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. <…> По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens», — заключил он.

Никифоров заявил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права, накануне, 17 января. Принципы, о которых идет речь, — это уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству права.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Кроме того, Полищук указал, что при возобновлении переговоров с Киевом должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

В этом же месяце Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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