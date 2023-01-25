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В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России

Песков: угрозы Киева ударить по российским городам говорят о правильности намерений Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заявления Украины о том, что они рассматривают возможность нанесения ударов по российским городам, лишний раз подтверждает правильность избранного РФ пути по защите страны. Об этом заявил 25 января на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

24 января украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщило, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

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«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности», — сказал он журналистам.

19 января Песков указал, что дискуссия Запада о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он отметил, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый уровень.

За день до этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Киев может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен и чем быстрее, тем лучше. Он также отметил, что все действия, связанные с проведением спецоперации, являются вынужденной необходимостью.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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