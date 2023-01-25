В разведке Украины предложили наносить удары по военным складам РФ

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о необходимости нанесения ударов по военным складам с оружием на территории РФ и призвал поставить для этого Киеву ракеты большей дальности. Об этом он 25 января сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, российская армия начала распределять запасы оружия по всей территории страны, в частности, в южные регионы через Крымский полуостров. В связи с этим он заявил о необходимости наносить удары по военным объектам не только в Крыму.

«Если вы спросите, что является критически важным для РФ, ключевые объекты — это эти склады, по ним нужно ударять, чтобы нарушить любые виды систем поставок», — сказал Скибицкий.

Он также призвал поставить Киеву более дальнобойное оружие. По его словам, такие поставки необходимы и в связи с тем, что Украина хочет начать контрнаступление до того, как РФ начнет якобы запланированное весеннее наступление.

Накануне, 24 января, украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщило, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением по этому поводу. Он, в частности, отметил, что это лишний раз подтверждает правильность избранного РФ пути по защите страны.

19 января Песков указал, что дискуссия Запада о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он отметил, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый уровень.

За день до этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Киев может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен и чем быстрее, тем лучше. Он также отметил, что все действия, связанные с проведением спецоперации, являются вынужденной необходимостью.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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