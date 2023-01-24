В Швеции выразили надежду вскоре вернуться к переговорам с Турцией по членству в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Турцией по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, 24 января.

«Мы призываем к спокойствию в этом процессе, чтобы вернуться к функционирующим переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией относительно нашего взаимного членства в НАТО», — передает его слова Bloomberg.

По информации Reuters, Кристерссон заявил, что нет никакого противоречия между отстаиванием права на свободу слова в Швеции и продвижением процесса вступления в НАТО.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

После этого, 22 января, жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

А также 24 января стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Очередная встреча должна была состояться в Брюсселе в феврале.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.