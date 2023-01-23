Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО

Швеции не стоит ждать поддержки заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные акции на тему религиозной ненависти. Об этом заявил 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

Турецкий лидер отметил, что «грязные акции в Швеции» возле диппредставительства Турции являются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод, цитирует его «Газета.Ru».

«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

Президент Турции подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых обязательств по борьбе с террористическими организациями и уважения религиозных чувств всех мусульман.

«Если вы не проявите это уважение, то извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО», — заявил Эрдоган.

21 января датский политик и адвокат Расмус Палудан, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс», сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. На следующий день жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, а МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира.

Российский МИД 23 января также заявил, что РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.