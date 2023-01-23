Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря
Общество
Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро
Мир
В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме
Политика
Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы
Политика
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Общество
Пожар в особняке XIX века на Страстном бульваре в Москве потушен
Общество
В Москве заочно арестован гендиректор «Лукоморья» Лукашевский
Мир
В Киеве пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров
Мир
Медведев назвал борьбу с циничной линией Запада задачей дипломатов РФ
Мир
Аэропорт Берлина приостановит работу 25 января из-за забастовки
Мир
В Польше увеличилось количество магазинных краж
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом

В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме

МИД РФ: Москва осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. Об этом в понедельник, 23 января, говорится в заявлении МИД РФ.

Долгая дорога в НАТО: почему Венгрия и Турция пока не хотят расширения
Принятие Швеции и Финляндии в альянс тормозит целый ряд факторов

В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

«Тотальное неприятие и невежество таких радикально настроенных молодчиков показывают истинное отношение «цивилизованного Запада» к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим. Впрочем, ничего нового для Старого Света»,— говорится в заявлении.

В МИД РФ сообщили, что подобные акции являются политической распущенностью и вседозволенностью, прикрытыми словами о «свободе слова и самовыражения». Всё это, как подчеркнули в министерстве, выливается в разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих.

«Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов», — заявили в МИД РФ.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

С осуждением сожжения Корана выступили Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и исламский университет «Аль-Азхар». Также против акции высказались министерства иностранных дел Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и других арабских стран.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023