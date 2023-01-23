В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме

РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. Об этом в понедельник, 23 января, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

«Тотальное неприятие и невежество таких радикально настроенных молодчиков показывают истинное отношение «цивилизованного Запада» к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим. Впрочем, ничего нового для Старого Света»,— говорится в заявлении.

В МИД РФ сообщили, что подобные акции являются политической распущенностью и вседозволенностью, прикрытыми словами о «свободе слова и самовыражения». Всё это, как подчеркнули в министерстве, выливается в разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих.

«Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов», — заявили в МИД РФ.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

С осуждением сожжения Корана выступили Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и исламский университет «Аль-Азхар». Также против акции высказались министерства иностранных дел Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и других арабских стран.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.