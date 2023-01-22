Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме

Акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщается 21 января на сайте T24.

Таким образом жители Турции отреагировали на акцию ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс». 21 января он сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

В статье отмечается, что после сожжения флага участники митинги читали Коран и молились.

Со своей стороны премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 22 января подчеркнул, что свобода слова — фундаментальная часть демократии, но законность не всегда равна уместности.

«Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме», — написал Кристерссон в Twitter.

Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, а МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира.

При этом глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что исламофобские провокации ужасны, но, несмотря на это, в стране установлена свобода выражения мнений.

До этого в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. В том числе на акции был повешен вверх ногами манекен Эрдогана.

После этого городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал это решение.

На фоне этого Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января.

Позднее Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.