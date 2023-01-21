Анкара отменила визит главы минобороны Швеции из-за антитурецких выступлений

Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, запланированный на 27 января, из-за антитурецких протестов в Стокгольме. Об этом 21 января заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

«Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. На данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января не является ни важным, ни бессмысленным. Поэтому мы отменили визит», — приводит его слова газета Habertürk.

Акар также выразил надежду на то, что Швеция и Финляндия выполнят условия меморандума, заключенного между странами, для вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО. Он добавил, что Турция является сторонником открытых дверей в альянс.

Ранее, 12 января, перед мэрией Стокгольма был повешен вверх ногами манекен президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видеоролик с акцией выложила курдская организация, которую в Турции считают причастной к признанной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Произошедшее вызвало дипломатический скандал между Турцией и Швецией.

16 января Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

В тот же день городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. В ведомстве отметили, что дело может быть повторно рассмотрено генеральным прокурором.

17 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение прокуратуры об отказе расследовать акцию с подвешиванием манекена Эрдогана. Он назвал произошедшее пропагандой терроризма.

В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.