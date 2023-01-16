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В Швеции отказались расследовать акцию с подвешенным манекеном Эрдогана

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Фото: REUTERS/Twitter@realrojkom
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Городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию с подвешиванием манекена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 16 января сообщила газета Aftonbladet.

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«Я получил дело о распространении порочащих сведений, но не думал, что это может быть приравнено к диффамации. Поэтому я решил не начинать предварительное расследование», — заявил прокурор Лукас Эрикссон.

По его словам, дело может быть запрошено на пересмотр, и тогда им займется генеральный прокурор Швеции.

Манекен Эрдогана был повешен вверх ногами перед мэрией Стокгольма 12 января. Видеоролик с акцией выложила курдская организация, которую в Турцию считают причастной к признанной террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Произошедшее вызвало дипломатический скандал между Турцией и Швецией.

16 января Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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