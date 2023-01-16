Эрдоган предупредил Стокгольм о росте напряженности в отношениях с Анкарой из-за РПК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки считают террористической. Видео с заявлением главы государства во время встречи с молодежью в Мугле опубликовало турецкое издание Haber.
Турецкий лидер таким образом отреагировал на акцию курдов, проведенную в Швеции.
«Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными», — сказал турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что партия Курдистана проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.
«К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом», — отметил политик.
В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.
Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.