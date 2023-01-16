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Эрдоган предупредил Стокгольм о росте напряженности в отношениях с Анкарой из-за РПК
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Сюжет:

Эрдоган предупредил Стокгольм о росте напряженности в отношениях с Анкарой из-за РПК

Эрдоган: отношения с Швецией могут стать гораздо более напряженными
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Фото: TASS/EPA/NECATI SAVAS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки считают террористической. Видео с заявлением главы государства во время встречи с молодежью в Мугле опубликовало турецкое издание Haber.

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Турецкий лидер таким образом отреагировал на акцию курдов, проведенную в Швеции.

«Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что партия Курдистана проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

«К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом», — отметил политик.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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