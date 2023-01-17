МИД Турции назвал абсурдом отказ Швеции расследовать акцию с манекеном Эрдогана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение прокуратуры Стокгольма об отказе расследовать акцию с подвешиванием манекена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он заявил 17 января по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Решение прокуратуры, что расследование проводить не требуется, является абсурдным. Это пропаганда терроризма. Они говорят о свободе выражения мнений. Является ли эта провокация актом расизма? Да, является. И пусть они ответят, является ли расизм преступлением в Швеции», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Манекен Эрдогана был повешен вверх ногами перед мэрией Стокгольма 12 января. Видеоролик с акцией выложила курдская организация, которую в Турции считают причастной к признанной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Произошедшее вызвало дипломатический скандал между Турцией и Швецией.

16 января Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

В тот же день городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. В ведомстве отметили, что дело может быть повторно рассмотрено генеральным прокурором.

В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.