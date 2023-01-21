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В Турции назвали планируемое сожжение Корана в Швеции преступлением ненависти

В Турции решительно осудили запланированное сожжение Корана возле посольства Анкары в Стокгольме
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Фото: REUTERS/Fredrik Sandberg/TT News Agency
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Сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме, которое запланировано на 21 января, станет преступлением ненависти. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

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«Сожжение священного Корана в Стокгольме — это явное преступление ненависти. Мы решительно осуждаем это. Несмотря на все наши предупреждения, акция была санкционирована, это поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал он в Twitter.

Накануне сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести акцию с сожжением Корана. Он планирует провести акцию 21 января в 16:00 мск.

В ответ на это Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января. Об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

Ранее между Турцией и Швецией уже вспыхивал дипломатический скандал, когда 12 января перед мэрией Стокгольма был повешен вверх ногами манекен президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видеоролик с акцией выложила курдская организация, которую в Турции считают причастной к признанной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

17 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение прокуратуры об отказе расследовать акцию с подвешиванием манекена Эрдогана. Он назвал произошедшее пропагандой терроризма.

За день до этго Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

Отношения Турции и Швеции осложняются в контакте вступления королевства вместе с Финляндией в НАТО. В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на их членство. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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