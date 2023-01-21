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МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира

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МИД Кувейта осудил акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Об этом 21 января ведомство сообщило на своем сайте.

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«Глава МИД Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах выразил решительное осуждение в связи с сожжением копии священного Корана экстремистом перед посольством Турецкой Республики в Стокгольме. Эта акция может вызвать чувства негодования мусульман всего мира и стать для них опасной провокацией», — сказано в заявлении.

Министр призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в этот день лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, и осудил его. Он призвал не поощрять подобные преступления и исламофобию.

В связи с намерением Палудана Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января. Об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

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