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В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме

Глава МИД Швеции Билльстрем назвал ужасной провокацию с Кораном, но указал на свободу самовыражения в стране
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Фото: REUTERS/Fredrik Sandberg/TT News Agency
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Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил 21 января, что исламофобские провокации ужасны, но, несмотря на это, в стране установлена свобода выражения мнений.

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В субботу лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Сообщалось, что мужчина получил разрешение на проведение этой акции.

Билльстрем также указал, что состоявшаяся акция вовсе не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию.

«Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения», — написал министр в Twitter.

После этого пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, и осудил его. Он призвал не поощрять подобные преступления и исламофобию.

В МИД Кувейта также осудили акцию с сожжением Корана. Глава ведомства Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма и привлечь виновных к ответственности.

До этого в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. В том числе на акции был повешен вверх ногами манекен Эрдогана.

После этого городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал это решение.

На фоне этого Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января.

Позднее Эрдоган предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

Отношения Турции и Швеции осложняются в контакте вступления королевства вместе с Финляндией в НАТО. В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на их членство. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

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