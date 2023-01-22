Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Мир
Bloomberg сообщило о лидерстве Павела в президентской гонке в Чехии
Мир
В Совфеде отреагировали на слова Санду о готовности Молдавии вступить в НАТО
Мир
Пелоси провела ритуал по изгнанию злых духов из своего дома
Мир
Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией
Мир
Арабские страны и организации осудили акцию с сожжением Корана в Швеции
Мир
Более 3 тыс. молдаван оказались под угрозой депортации из ФРГ
Происшествия
Рэпер Lil Krystalll попал в больницу
Мир
Ветеран войны во Вьетнаме заявил о поражении Украины без поставок танков Abrams и Leopard 2
Происшествия
Жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ музыкальной школы
Мир
Премьер Сербии заявила о принятии решения по Косово с учетом мнения народа
Мир
В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ

Арабские страны и организации осудили акцию с сожжением Корана в Швеции

0
Фото: REUTERS/Patrik C Osterberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд арабских стран и организаций осудил в распространенных заявлениях произошедшую накануне акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Среди них — Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и исламский университет «Аль-Азхар».

Уже не пхай-пхай: из-за чего исламский мир рассорился с Индией
И как в стране действительно относятся к мусульманам

Так, ЛАГ призвала мир принять международное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подобное отношение к объектам религиозного почитания, пишет ТАСС.

Генсек ССАГПЗ Наиф Фалах аль-Хаджраф отметил, что этот провокационный акт представляет собой еще один пример достигшей тревожного уровня исламофобии. Он призвал шведские власти принять необходимые меры в отношении совершивших эту акцию лиц.

А университет «Аль-Азхар» возложил, в свою очередь, ответственность за произошедшее на власти Швеции.

«Произошедшее в очередной раз указывает на соучастие шведских властей с этими преступниками в попытке неоднократно и намеренно оскорбить исламские святыни», — заявили в «Аль-Азхаре».

С осуждением выступили также министерства иностранных дел Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и других арабских стран.

Так, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил накануне, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти. Он призвал не поощрять подобные преступления и исламофобию.

А в МИД Кувейта призвали международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, а также привлечь виновных к ответственности.

Известно, что Коран сжег лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Сообщалось, что мужчина даже получил разрешение на проведение этой акции. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул в Twitter, что свобода слова — фундаментальная часть демократии, но законность не всегда равна уместности. Он указал, что сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения, в связи с чем выразил соболезнования.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023