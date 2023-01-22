Арабские страны и организации осудили акцию с сожжением Корана в Швеции

Ряд арабских стран и организаций осудил в распространенных заявлениях произошедшую накануне акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Среди них — Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и исламский университет «Аль-Азхар».

Так, ЛАГ призвала мир принять международное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подобное отношение к объектам религиозного почитания, пишет ТАСС.

Генсек ССАГПЗ Наиф Фалах аль-Хаджраф отметил, что этот провокационный акт представляет собой еще один пример достигшей тревожного уровня исламофобии. Он призвал шведские власти принять необходимые меры в отношении совершивших эту акцию лиц.

А университет «Аль-Азхар» возложил, в свою очередь, ответственность за произошедшее на власти Швеции.

«Произошедшее в очередной раз указывает на соучастие шведских властей с этими преступниками в попытке неоднократно и намеренно оскорбить исламские святыни», — заявили в «Аль-Азхаре».

С осуждением выступили также министерства иностранных дел Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и других арабских стран.

Так, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил накануне, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти. Он призвал не поощрять подобные преступления и исламофобию.

А в МИД Кувейта призвали международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, а также привлечь виновных к ответственности.

Известно, что Коран сжег лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Сообщалось, что мужчина даже получил разрешение на проведение этой акции. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул в Twitter, что свобода слова — фундаментальная часть демократии, но законность не всегда равна уместности. Он указал, что сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения, в связи с чем выразил соболезнования.