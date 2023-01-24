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Турция потребовала остановить переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Об этом сообщила газета Sabah во вторник, 24 января.

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Сообщается, что срок возобновления переговоров пока не определен.

В материале отмечается, что ранее в этот день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также выразил предположение, что переговоры будут приостановлены на несколько недель.

Кроме того, стало известно, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по этому вопросу, запланированные на февраль, отложены на неопределенный срок.

Очередная встреча должна была состояться в Брюсселе.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

После этого, 22 января, жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

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