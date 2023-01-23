В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР

Министерство обороны РФ подтвердило 23 января освобождение российскими силами населенного пункта Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье», — сообщил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские силы также освободили и населенный пункт Двуречье в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

О взятии Краснополья под контроль ВС РФ сообщил 21 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

20 января сообщалось об освобождении села Клещеевка под Артемовском.

Также 12 января российские силы завершили операцию по освобождению Соледара. В Минобороны отмечали, что этот город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

11 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».