В Минобороны рассказали подробности плана по штурму Соледара

В Министерстве обороны России сообщили о том, что в ходе наступления на Соледар использовались разные войска, которые тем не менее действовали по одному плану. Об этом 13 января рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач», — отметили в МО.

В Минобороны отметили, что боевые задачи включали в себя блокирование населенного пункта с севера и юга, изоляцию территории боевых действий, а также пресечение подхода украинских подкреплений в город и выхода войск ВСУ из Соледара. Кроме того, в список задач входила также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

В министерстве также сообщили, что задача штурма городских кварталов Соледара, в которых располагались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), была решена отрядами ЧВК «Вагнер».

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — добавили в ведомстве.

13 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении». Конашенков добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска (Бахмут), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

В тот же день военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с «Известиями» рассказал о том, что освобождение города Соледар дает Вооруженным силам (ВС) РФ возможность нанести фланговый удар по Артемовску. Эксперт добавил, что освобождение города даст выход на Авдеевку, а также поспособствует прекращению обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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