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Военный эксперт рассказал о стратегическом значении освобождения Соледара

Военный эксперт Тимошенко: освобождение Соледара дает ВС РФ возможность флангового удара по Артемовску
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Освобождение города Соледар дает Вооруженным силам РФ возможность флангового удара по Артемовску (Бахмут). Об этом 13 января «Известиям» сообщил военный эксперт Михаил Тимошенко.

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По его словам, освобождение Соледара открывает российским войскам возможность флангового удара на северном направлении.

«На Белогоровку — раз, это на север, прямой ход на Константиновку — это тыл по линии Славянск – Краматорск, и фланговый удар на Бахмут, над которым мы бьемся уже давно», — сказал Тимошенко.

Эксперт добавил, что освобождение Бахмута даст выход на Авдеевку, а также поспособствует прекращению обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

Конашенков добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска (Бахмут), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

11 января в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Вместе с тем командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил, что офицеры ВСУ начали бежать из Соледара днями ранее.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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