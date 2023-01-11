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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 января заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР.

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«Это долгожданный выход на плацдарм краматорского, славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение ДНР», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

Врио главы ДНР отметил, что город Марьинка находится уже практически под контролем России. Однако украинским военным все же удалось закрепиться в жилом секторе на окраине, что «вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта», добавил Пушилин.

Также он заявил, что российские силы установили контроль над центром Соледара. По его словам, это увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска.

Накануне Пушилин сообщил о перехвате инициативы у украинских националистов в борьбе за населенные пункты республики. Он также сообщил о скором освобождении города Артемовска (укр. название — Бахмут).

9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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