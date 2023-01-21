Рогов сообщил о занятии российскими войсками села Краснополье
Российские бойцы освободили населенный пункт Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 21 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции Соль. Ранее штурмовики освободили Двуречье», ― отметил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что российские силы освободили населенный пункт Двуречье на донецком направлении. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, поселок был освобожден силами добровольцев и штурмовых отрядов.
20 января штаб теробороны ДНР заявил, что российские войска освободили село Клещеевка под Артемовском (укр. название — Бахмут) в Бахмутском районе ДНР.
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин в этот же день отмечал, что вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, а противник «цепляется за каждый метр земли».
До этого, 15 января, сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым, и украинской армии пришлось отступить.
До этого, 12 января, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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