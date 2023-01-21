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Российские силы освободили населенный пункт Двуречье на донецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские силы освободили населенный пункт Двуречье на донецком направлении, потери украинских боевиков составили до 50 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил в субботу, 21 января, журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что населенный пункт был освобожден силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

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«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — добавил Конашенков.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Также штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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