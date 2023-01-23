В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки

Российские войска освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

20 января в штабе теробороны ДНР заявили, что российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российская армия добилась успеха под Артемовском и в Соледаре.

Также в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска. Он отметил существенные продвижения на этом направлении сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

15 января сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ). По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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