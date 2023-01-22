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На востоке Украины объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ряде регионов на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан 22 января.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

Отмечается, что тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. Позднее он добавил, что слышна волна повторных ударов. По предварительным данным, взрывы доносятся из ближайшего пригорода. Рогов уточнил, что удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 января также была объявлена воздушная тревога в нескольких областях на востоке Украины. В частности, речь шла о Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в двух районах Харьковской области Украины. Местные паблики писали, что идет обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также СМИ Украины сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, Telegram-канал украинского издания «Клименко тайм» 20 января писал, что в городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы.

Тогда же поступила информация, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, речь шла о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также о подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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