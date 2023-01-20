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Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух районах Харьковской области

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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В двух районах Харьковской области Украины раздаются взрывы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«В Чугуевском и Купянском районах Харьковской области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.

Другие подробности не приводятся.

Местные паблики пишут, что идет обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день сообщалось, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Так, сигналы тревоги начали звучать утром в пятницу в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Затем во всех областях, кроме подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР), тревога была отменена.

Накануне сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Тогда же украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

В Минобороны РФ не комментировали данные сообщения.

Вооруженные силы России наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как тогда пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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