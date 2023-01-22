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Рогов сообщил о звуках взрывов в Запорожье

Рогов: удары наносятся по военным складам и инфраструктуре ВСУ
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Фото: Global Look Press/Cover Images via ZUMA Press
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Во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. Об этом 22 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, около 2:40 прозвучал громкий и объемный одиночный взрыв», — написал он.

Позднее он добавил, что слышна волна повторных взрывов. По предварительным данным, взрывы доносятся из ближайшего пригорода.

Рогов уточнил, что удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, данные официального ресурса оповещения граждан свидетельствуют о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Накануне Рогов сообщил, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском.

Ранее, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что в Запорожской области ВСУ начали возводить фортификационную линию. Тактика украинских военных резко изменилась, и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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