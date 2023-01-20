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Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога 20 января объявлена в нескольких областях на востоке Украины. Информация об этом следует из данных онлайн-карт воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
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Отмечается, что тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в двух районах Харьковской области Украины. Местные паблики писали, что идет обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также СМИ Украины сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, Telegram-канал украинского издания «Клименко тайм» 20 января писал, что в городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы.

Тогда же поступила информация, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, речь шла о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также о подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Накануне сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Тогда же украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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