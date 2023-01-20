В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, опубликованные в пятницу, 20 января.

Так, сигналы тревоги начали звучать с 9:25 по 9:27 (с 10:25 по 10:27 по мск) в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Затем в 9:50 (10:50 по мск) во всех областях, кроме подконтрольных Киеву районах ДНР, тревога была отменена.

В ночь на 20 января в четырех областях на северо-востоке Украины также объявлялась воздушная тревога. За день до этого сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Тогда же СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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