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СМИ сообщили о взрывах в городе Никополь в Днепропетровской области

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Фото: Telegram
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В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Telegram-канал украинского издания «Клименко тайм».

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Одесской областях Украины прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

За день до этого сигналы воздушной тревоги также звучали на всей территории Украины. Тогда СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

В Минобороны РФ не комментировали данные сообщения.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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