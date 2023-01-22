В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов 22 января заявил, что Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла — это еще один пример репрессий в отношении украинского духовенства за религиозные взгляды.

Отмечается, что депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил 19 января, что в отношении митрополита Павла возбуждено уголовное дело о разжигании религиозной вражды из-за его речи на Рождественском богослужении.

«Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в «разжигании религиозной розни», а фактически — в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины. — Ред.) — еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той ожесточенной кампании, которую киевские власти ведут против Украинской православной церкви», — цитирует Балашова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что УПЦ является крупнейшей религиозной организацией Украины. Она объединяет более 12 тыс. общин и миллионы верующих.

По словам Балашова, уголовное дело против митрополита Павла — дополнительное подтверждение религиозной нетерпимости киевской власти, о которой митрополит Волоколамский Антоний говорил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Ранее, 17 января, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний на заседании СБ ООН заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. По его словам, только в 2022 году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью сообщал 13 января постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

8 января настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. По его словам, Успенский собор в результате богослужения ПЦУ испытал «надругательство».

До этого, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ.

Тогда же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.