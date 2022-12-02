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Киево-Печерская Лавра вошла в состав Православной церкви Украины

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Serg Glovny
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Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил 2 декабря архиепископ Евстратий (Зоря) в своем аккаунте на Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Зарегистрировали Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру как монастырь в составе ПЦУ. Был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр», — отметил священнослужитель.

Архиепископ добавил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий по своей должности является священно-архимандритом, что значит, что он выступает каноническим и духовным руководителем Киевской лавры. Евстратий также отметил, что, согласно решению Синода, возглавлять Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру как юридическое лицо будет митрополит Эпифаний.

Ранее, 2 декабря, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ) попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

До этого, 22 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от Российской православной церкви (РПЦ). Кроме того, один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от Украинской православной церкви об отделении. Владимир Легойда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.

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