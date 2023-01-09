Глава УПЦ обвинил власти Украины в гонениях на Христа

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. Об этом 8 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что глава ПЦУ 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На службе было много военных, политиков, в том числе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

На фоне этого митрополит Павел выступил с речью во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского, что находится на территории Нижней лавры.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа», — приводит слова настоятеля издание.

По словам митрополита, Успенский собор в результате богослужения ПЦУ испытал «надругательство».

«Нас было 10 тыс., а их 1 тыс., но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа», — добавил настоятель монастыря Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел впервые прокомментировал происходящее на Украине.

Ранее, 7 января, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что власти страны со следующей недели организуют проверки по использованию религиозными организациями страны государственного имущества. По его словам, в первую очередь проверка коснется Киево-Печерской лавры.

В тот же день экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что украинские власти не остановятся на экспроприации храмов УПЦ, священникам и прихожанам угрожают преследование и физическая опасность.

5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры передали из ведения УПЦ в управление государству. Эти сооружения были переданы во временное управление УПЦ в 2016 году по соглашению, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ.

Тогда же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.