«Святыни предаются поруганию»: на Украине готовятся запретить каноничную УПЦ

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) впервые провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры. Мероприятие охраняли 3 тыс. силовиков, у всех пришедших проверяли документы. Настоятель монастыря митрополит Павел говорит о гонениях на церковь: «Нас было 10 тыс., а их тысяча, но у них были автоматы и пистолеты». «Известия» разбирались в положении православных на Украине.

На службу ПЦУ пришли журналисты и военные

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Мероприятие охраняли 3 тыс. силовиков, у всех пришедших проверяли документы. Судя по видеозаписям, службу посетили в основном журналисты и люди в военной форме. Епифаний при этом не скрывал радости. «Настало время окончательно освободиться от канонического господства Москвы и ее слуг», — сказал он.

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошедшее назвали позором. « Святыни предаются поруганию. Нас было 10 тыс., а их тысяча, но у них были автоматы и пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас идти на смерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Впереди их будет еще много », — сказал настоятель монастыря митрополит Павел. Епифания он назвал бесом, богослужение ПЦУ — самосвятом.

Святыни предаются поруганию Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Интересно, что сейчас представителей ПЦУ пустили в Киево-Печерскую лавру по договору разовой аренды. Но у украинских властей далекоидущие планы. Глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что всю лавру ожидает судьба Успенского собора . По его словам, «соответствующие ведомства будут работать в этом направлении».

Появление раскольников

Раскольнические церковные структуры на Украине появились сразу после крушения Советского Союза. В 1992 году митрополит Киевский Филарет вместе с частью клира покинул УПЦ и создал Киевский патриархат. Долгие годы он боролся за признание своей структуры в церковном мире. Считается, что в 2008 году при поддержке президента Виктора Ющенко Филарет договорился о предоставлении автокефалии. Но в последний момент понял, что ему придется отказаться от титула патриарха, и отменил процедуру.

С новой силой церковный вопрос встал перед президентскими выборами 2019 года. Тогда президент Петр Порошенко основой своей кампании сделал националистическую риторику. Он добился слияния Киевского патриархата и еще одной неканонической Украинской автокефальной православной церкви. Результатом объединения и стала Православная церковь Украины. Слишком независимого Филарета отодвинули в тень, структуру возглавил молодой и амбициозный Епифаний. При содействии Порошенко и США Константинопольский патриархат признал ПЦУ автокефальной.

Святыни предаются поруганию Петр Порошенко и митрополит Епифаний, декабрь 2018 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Serg Glovny

После прихода к власти Зеленского в церковном вопросе установилось относительное затишье. Но с новой силой религиозный конфликт вспыхнул после начала российской военной операции. Служителей УПЦ обвинили в связях с Россией, работе против государства и армии, создании «ячеек русского мира». Сам Зеленский обещал заняться «спасением украинских душ». «Обеспечим духовную независимость. Никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — говорил он в одном из видеообращений.

Священников УПЦ похищают, судят, лишают гражданства

В результате УПЦ оказалась под сильнейшим давлением. В храмах, епархиях и у конкретных иерархов регулярно проводятся обыски. Так, в начале января сотрудники СБУ провели следственные действия в храмах УПЦ в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. При обысках якобы обнаружили листовки, «прокремлевскую литературу» и российскую символику.

Перед Новым годом обыски прошли восьми регионах страны, Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре, 14 храмах в Харьковской области. Персонального визита силовиков удостоился, например, ректор Почаевской духовной семинарии Иов (Смакоуз). У него обнаружили русские книги, которые он якобы использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации». Речь, вероятно, идет об изданных в России молитвенных сборниках и богословской литературе.

Святыни предаются поруганию Сотрудники СБУ у кафедрального собора Георгия Победоносца во Львове, декабрь 2022 года Фото: REUTERS/Roman Baluk

Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, «распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера». Врио председателя СБУ Василий Малюк в конце декабря сообщил, что всего против священников возбуждено более 50 уголовных дел, суд вынес приговоры по пяти делам. «Мы должны вычистить всех этих вражеских «кротов» в рясах», — сказал Малюк журналистам.

Ноу-хау уже нового года — лишение священников украинского гражданства. В начале января стало известно, что Зеленский аннулировал паспорта 13 человек. Среди них митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ Мелетий, епископ Ладыжинский Сергий и другие видные иерархи. В СМИ обсуждается, что позже этих людей вышлют из страны.

Участились захваты общин и храмов. По словам начальника юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, в прошлом году раскольники захватили 250 храмов. Вооруженные люди выгоняют прихожан и опечатывают здания, требуют отречься от УПЦ и перейти в ПЦУ.

Участились и случаи похищения священнослужителей. Так, в декабре российской стороне удалось освободить настоятеля Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерея Андрея Павленко. Его в апреле задержали украинские боевики. «От меня в грубой форме требовали, чтобы я оскорбил святейшего патриарха Кирилла, призвать верующих перейти из РПЦ в Украинскую церковь. Всё это украинская сторона хотела записать на видео. Я сказал, этого не будет. Их не смущало, что пытают священника», — рассказал он после освобождения.

Святыни предаются поруганию Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко Фото: соцсети

Наконец, готовятся законодательные меры по запрету УПЦ . В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Верховную раду будет внесен законопроект, запрещающий в стране деятельность религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». Соответствующие документы депутатские группы уже подготовили. Профильный комитет рады в конце декабря одобрил один из законопроектов и рекомендовал депутатам его принять. Согласно ряду сообщений, на рассмотрение документ вынесут до конца января.

Раскольники продолжат грабить УПЦ

Представители УПЦ обвиняют украинские власти в гонениях на церковь и на Христа. « Власть такими методами загоняет часть украинского общества в религиозное подполье », — говорит начальник юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

УПЦ при этом действует компромиссно. Весной 2022 года из устава организации исключили положения, указывающие на связь с Московским патриархатом. Осенью синод УПЦ перестал получать миро из Москвы, начал варить его самостоятельно. В это же время киевские иерархи не стали обращаться к Константинополю с просьбой о признании независимости. Патриарха Кирилла в монастырях и храмах поминать перестали, но своего патриарха не избрали. Прошения раскольнической ПЦУ к Константинополю о лишении главы РПЦ патриаршего престола также не поддержали.

Святыни предаются поруганию Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici

Эксперты говорят, что УПЦ такая позиция не поможет. «Я думаю, прямого запрета УПЦ не последует, но де-факто запрет произойдет », — говорит «Известиям» политолог Богдан Безпалько. По его словам, на Украине стремятся создать независимую национальную церковь: «Эта структура будет в первую очередь не христианским сообществом, а атрибутом независимого государства. Главная задача — прервать любые, даже самые призрачные, связи с Москвой. Иерархи УПЦ, понятно, в эту концепцию не вписываются».