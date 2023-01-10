«Святыни предаются поруганию»: на Украине готовятся запретить каноничную УПЦ
Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) впервые провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры. Мероприятие охраняли 3 тыс. силовиков, у всех пришедших проверяли документы. Настоятель монастыря митрополит Павел говорит о гонениях на церковь: «Нас было 10 тыс., а их тысяча, но у них были автоматы и пистолеты». «Известия» разбирались в положении православных на Украине.
На службу ПЦУ пришли журналисты и военные
Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Мероприятие охраняли 3 тыс. силовиков, у всех пришедших проверяли документы. Судя по видеозаписям, службу посетили в основном журналисты и люди в военной форме. Епифаний при этом не скрывал радости. «Настало время окончательно освободиться от канонического господства Москвы и ее слуг», — сказал он.
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошедшее назвали позором. «Святыни предаются поруганию. Нас было 10 тыс., а их тысяча, но у них были автоматы и пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас идти на смерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Впереди их будет еще много», — сказал настоятель монастыря митрополит Павел. Епифания он назвал бесом, богослужение ПЦУ — самосвятом.
Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
Интересно, что сейчас представителей ПЦУ пустили в Киево-Печерскую лавру по договору разовой аренды. Но у украинских властей далекоидущие планы. Глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что всю лавру ожидает судьба Успенского собора. По его словам, «соответствующие ведомства будут работать в этом направлении».
Появление раскольников
Раскольнические церковные структуры на Украине появились сразу после крушения Советского Союза. В 1992 году митрополит Киевский Филарет вместе с частью клира покинул УПЦ и создал Киевский патриархат. Долгие годы он боролся за признание своей структуры в церковном мире. Считается, что в 2008 году при поддержке президента Виктора Ющенко Филарет договорился о предоставлении автокефалии. Но в последний момент понял, что ему придется отказаться от титула патриарха, и отменил процедуру.
С новой силой церковный вопрос встал перед президентскими выборами 2019 года. Тогда президент Петр Порошенко основой своей кампании сделал националистическую риторику. Он добился слияния Киевского патриархата и еще одной неканонической Украинской автокефальной православной церкви. Результатом объединения и стала Православная церковь Украины. Слишком независимого Филарета отодвинули в тень, структуру возглавил молодой и амбициозный Епифаний. При содействии Порошенко и США Константинопольский патриархат признал ПЦУ автокефальной.
Петр Порошенко и митрополит Епифаний, декабрь 2018 года
После прихода к власти Зеленского в церковном вопросе установилось относительное затишье. Но с новой силой религиозный конфликт вспыхнул после начала российской военной операции. Служителей УПЦ обвинили в связях с Россией, работе против государства и армии, создании «ячеек русского мира». Сам Зеленский обещал заняться «спасением украинских душ». «Обеспечим духовную независимость. Никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — говорил он в одном из видеообращений.
Священников УПЦ похищают, судят, лишают гражданства
В результате УПЦ оказалась под сильнейшим давлением. В храмах, епархиях и у конкретных иерархов регулярно проводятся обыски. Так, в начале января сотрудники СБУ провели следственные действия в храмах УПЦ в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. При обысках якобы обнаружили листовки, «прокремлевскую литературу» и российскую символику.
Перед Новым годом обыски прошли восьми регионах страны, Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре, 14 храмах в Харьковской области. Персонального визита силовиков удостоился, например, ректор Почаевской духовной семинарии Иов (Смакоуз). У него обнаружили русские книги, которые он якобы использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации». Речь, вероятно, идет об изданных в России молитвенных сборниках и богословской литературе.
Сотрудники СБУ у кафедрального собора Георгия Победоносца во Львове, декабрь 2022 года
Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, «распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера». Врио председателя СБУ Василий Малюк в конце декабря сообщил, что всего против священников возбуждено более 50 уголовных дел, суд вынес приговоры по пяти делам. «Мы должны вычистить всех этих вражеских «кротов» в рясах», — сказал Малюк журналистам.
Ноу-хау уже нового года — лишение священников украинского гражданства. В начале января стало известно, что Зеленский аннулировал паспорта 13 человек. Среди них митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ Мелетий, епископ Ладыжинский Сергий и другие видные иерархи. В СМИ обсуждается, что позже этих людей вышлют из страны.
Участились захваты общин и храмов. По словам начальника юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, в прошлом году раскольники захватили 250 храмов. Вооруженные люди выгоняют прихожан и опечатывают здания, требуют отречься от УПЦ и перейти в ПЦУ.
Участились и случаи похищения священнослужителей. Так, в декабре российской стороне удалось освободить настоятеля Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерея Андрея Павленко. Его в апреле задержали украинские боевики. «От меня в грубой форме требовали, чтобы я оскорбил святейшего патриарха Кирилла, призвать верующих перейти из РПЦ в Украинскую церковь. Всё это украинская сторона хотела записать на видео. Я сказал, этого не будет. Их не смущало, что пытают священника», — рассказал он после освобождения.
Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко
Наконец, готовятся законодательные меры по запрету УПЦ. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Верховную раду будет внесен законопроект, запрещающий в стране деятельность религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». Соответствующие документы депутатские группы уже подготовили. Профильный комитет рады в конце декабря одобрил один из законопроектов и рекомендовал депутатам его принять. Согласно ряду сообщений, на рассмотрение документ вынесут до конца января.
Раскольники продолжат грабить УПЦ
Представители УПЦ обвиняют украинские власти в гонениях на церковь и на Христа. «Власть такими методами загоняет часть украинского общества в религиозное подполье», — говорит начальник юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
УПЦ при этом действует компромиссно. Весной 2022 года из устава организации исключили положения, указывающие на связь с Московским патриархатом. Осенью синод УПЦ перестал получать миро из Москвы, начал варить его самостоятельно. В это же время киевские иерархи не стали обращаться к Константинополю с просьбой о признании независимости. Патриарха Кирилла в монастырях и храмах поминать перестали, но своего патриарха не избрали. Прошения раскольнической ПЦУ к Константинополю о лишении главы РПЦ патриаршего престола также не поддержали.
Эксперты говорят, что УПЦ такая позиция не поможет. «Я думаю, прямого запрета УПЦ не последует, но де-факто запрет произойдет», — говорит «Известиям» политолог Богдан Безпалько. По его словам, на Украине стремятся создать независимую национальную церковь: «Эта структура будет в первую очередь не христианским сообществом, а атрибутом независимого государства. Главная задача — прервать любые, даже самые призрачные, связи с Москвой. Иерархи УПЦ, понятно, в эту концепцию не вписываются».
Политолог Александр Дудчак также считает, что курс взят на ликвидацию УПЦ: «Сейчас отняли главный храм главной христианской обители Украины. Дальше продолжат грабить имущество, будут передавать храмы, монастыри псевдохристианам. В итоге, видимо, и законодательно запретят УПЦ».