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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью

Постпред РФ Небензя: СБ ООН 17 января проведет заседание по ситуации с Украинской православной церковью
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Cleuet
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Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января. Об этом в пятницу, 13 января, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«В стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине – Украинскую Православную церковь», — заявил Василий Небезя.

Он отметил, что последствия от таких действий для региональных мира и безопасности могут быть самыми серьезными. Поэтому данная ситуация заслуживает пристального внимания членов Совета Безопасности.

По словам первого заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрия Полянского,время заседание Совета Безопасности (СБ) ООН запрошено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 17 января.

В декабре прошлого года стало известно, что СБУ заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В результате обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

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