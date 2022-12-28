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На Украине прошло больше сотни обысков у священников УПЦ

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Фото: Служба безопасности Украины
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С осени прошло больше 100 обысков у священников Украинской православной церкви (УПЦ), десятки из них задержаны. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил в разговоре с ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но активно украинские силовики стали работать в этом направлении осенью. Не стала исключением и Запорожская область, которая в сентябре по итогам референдума вошла в состав РФ.

«В Запорожье священников кошмарят частными беседами сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Сотрудники СБУ понимают, что Запорожье скоро будет освобождено, поэтому они, как мне кажется, опасаются переступать определенную черту, прекрасно понимая, что им потом за это будет», — поделился Владимир Рогов.

Помимо этого председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность, что украинские власти преследуют две конкретные цели. Первая — заставить священников перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а вторая — наиболее идейных священников, которые не хотят отказываться от веры и уходить в раскол, арестовать и таким образом пополнить обменный фонд.

Ранее, 21 декабря, врио председателя СБУ Василий Малюк сообщил, что на Украине было возбуждено 50 уголовных дел против священников УПЦ. В сентябре Служба безопасности Украины проводила обыски на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, в результате чего была найдена пророссийская литература, поддерживающая «русский мир». После этого, в начале декабря, архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.

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