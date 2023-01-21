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Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Американский предприниматель Илон Маск 20 января раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае нападения на полуостров Крым.

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«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск в своем Twitter-аккаунте, комментируя статью газеты The New York Times.

Ранее, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, по мнению США, при возникшем риске потери РФ контроля над Крымом позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 19 января сообщила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. По ее словам, Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

В свою очередь, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о поддержке стран Запада гипотетического удара Украины по Крыму. При этом он опроверг заявления о том, что Киев будет атаковать российскую территорию. В то же время Подоляк указал, что международное право якобы позволяет Украине нанести удары по полуострову.

Тогда же депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал угрозу украинского лидера Владимира Зеленского напасть на регион агонией. Он добавил, что если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 19 января в беседе с «Известиями» назвал обещание Зеленского напасть на Крым «типичным набором фраз», к которому прибегает украинская власть.

Также глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Между тем 20 января глава парламента полуострова Владимир Константинов отметил, что любые попытки украинских военных атаковать Крым не останутся без ответа.

Тогда же обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что идеей о возможности захвата Крыма украинскими войсками американские власти порождают настоящее безумие, которое может привести к катастрофе для Запада.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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