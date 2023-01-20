В Крыму пообещали дать равноценный ответ на возможные атаки ВСУ

Любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым не останутся без ответа. Об этом в пятницу, 20 января, заявил «РИА Новости» глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Таким образом он прокомментировал слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Украина имеет право пользоваться западным оружием и выбирать цели по своему усмотрению.

«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — отметил Константинов.

Также собеседник агентства напомнил о том, что воссоединение Крыма с РФ произошло в соответствии с «историческим» решением жителей республики.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории», в том числе Крым (который не признается Вашингтоном как часть России), любыми средствами.

Ранее в этот день депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал угрозу украинского лидера Владимира Зеленского напасть на регион агонией. Он добавил, что если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

Также 19 января глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на потенциальные удары ВСУ по Крыму при поддержке США. Он добавил, что подобные настроения свидетельствуют о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал обещание Зеленского. Он отметил, что это «типичный набор фраз», к которому прибегает украинская власть.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.