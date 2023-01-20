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В США назвали идею Вашингтона и Киева по захвату Крыма безумием

TAC: идея Вашингтона и Киева по захвату Крыма будет безумием и катастрофой для Запада
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Идеей о возможности захвата Крыма украинскими войсками американские власти порождают настоящее безумие, которое может привести к катастрофе для Запада. Такое мнение 20 января высказал обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative (TAC).

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«Черноморский флот России дислоцируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить боевые действия на территорию с большим количеством гарнизонов, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — говорится в статье.

Автор указал на то, что администрация президента США Джо Байдена уверена в возможности укрепить позиции Украины на любых будущих переговорах, если продемонстрировать России, что ее «контроль над Крымом может оказаться под угрозой.

Ранее в этот день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Российский посол добавил, Москва неоднократно предупреждала США, что взятый ими курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию.

Накануне, 19 января, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. По ее словам, Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины».

Глава парламента полуострова Владимир Константинов на следующий день отметил, что любые попытки украинских военных атаковать Крым не останутся без ответа. Воссоединение Крыма с РФ произошло в соответствии с «историческим» решением жителей республики, напомнил он.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал обещание Зеленского. Он отметил, что это «типичный набор фраз», к которому прибегает украинская власть.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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